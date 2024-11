Milan, siparietto tra Fonseca e Sinner: "Complimenti per il Real Madrid, quando vengo a vedervi porto sfortuna" VIDEO

, grazie ad una popolarità e ad un modo di comportarsi che lo stanno rendendo uno dei personaggi più apprezzati pure al di fuori del mondo del tennis. Le sue grandi prestazioni nell'anno che lo hanno portato allaChe stanno attirando appassionati di ogni genere, pure fra i rappresentanti del calcio. In passato, Stefano Pioli ed Antonio Conte non si sono voluti perdere le imprese dal vivo del campione azzurro, così come l'allenatore della Juventusha recentemente tributato a Sinner il merito di aver attirato una fetta di sportivi sempre più ampia tra i suoi seguaci.Non lo so, vedremo quando arriverà. Magari lo guarderò con due televisori”, disse il tecnico bianconero dopo la vittoria nel derby contro il Torino dello scorso turno di campionato. Un amore quello per le prodezze con la racchetta del nostro numero uno che hanno portato persino il ct della Nazionalead usare Jannik come modello di riferimento per gli Azzurri del calcio, fino ad arrivare all'allenatore del Milan Paulo Fonseca. La squadra per la quale Sinner ha sempre fatto il tifo e che ieri, nella persona del tecnico rossonero, ha voluto far sentire tutto il proprio affetto al campione italiano.Dopo l'incontro dei giorni scorsi con l'ex Juventus Massimiliano Allegri,- che ha spianato la strada per le semifinali delle ATP Finals -. Ai complimenti dell'allenatore portoghese (“È un piacere. Mi sembra che la partita sia stata facile no?”), Sinner ha replicato: “. Grazie che sei venuto”.