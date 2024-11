Getty e Calciomercato.com

Ora l'Italia gioca con 11 Sinner

Sandro Sabatini

22 minuti fa



Finché ha giocato Sinner a Torino, c’erano undici Sinner anche a Bruxelles. In apparente risparmio energetico il numero 1 del tennis trattava come uno qualsiasi il #4 Medvedev. In arrogante scioltezza l’Italia del calcio prendeva a schiaffi il Belgio. Primo set da una parte e in contemporanea primo gol azzurro dall’altra: firmato Tonali, bentornato Sandro! Secondo set con piccolo brivido a Torino e un pizzico di ansia a Bruxelles, dove il Belgio ha provato a regalarsi almeno il break del pareggio. E obiettivamente ci è andato più vicino di Medvedev. Stats a vista d’occhio: due conclusioni imprecise di Lukaku, un palo, Donnarumma senza miracoli ma pure senza errori. Alla fine, risultato che non è stato screpolato dalle ex Furie Rosse del Belgio. Un gol a zero per l’Italia del calcio, 2 set a zero per l’Italiano del tennis.



E allora “viva l’Italia!”, quella che sembrava disperata un quadrimestre fa. All’Europeo eravamo brutti nell'atteggiamento, sporchi nella tattica e annoiati nel gioco. Adesso sembriamo belli nella vivacità, trasparenti nelle azioni ed entusiasti in ogni situazione. Bravo Tonali autore del gol, bravissimi Buongiorno su Lukaku e il debuttante Rovella su tutti. Restano le pagelline per altri due: Cambiaso che sa far tutto e Di Lorenzo che stavolta fa anche di più. Complimenti.







Spalletti torna a casa con la qualificazione ai quarti di Nations League. La sua Italia non vale ancora la semifinale ATP Finals di Sinner, ma va bene così. Anche perché esattamente un anno fa - “googlate” pure le date - il ct aveva detto “Chiesa è il nostro Sinner”. Insomma… Oggi Chiesa non gioca e invece l’Italia gioca con undici Sinner, quelli che fanno una squadra. La squadra che ieri, all’Europeo purtroppo non c’era. Ma domani si spera ci sarà.