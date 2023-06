Un nome clamoroso, finito sulla lista del Milan., attaccante belga classe 1993, che ha chiuso l'ultima stagione all'Inter, segnando 14 gol in 37 partite e conquistando due titoli, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com. Un pour parler, per capire la situazione del gigante di Antwerpen, che tornerà al Chelsea ma difficilmente resterà alla corte di Pochettino.Nessuna trattativa in piedi, nessun affare alle porte,per capirne di più. Il Milan, oltre a Marcus Thuram, per il quale c'è grande fiducia, valuta l'arrivo di un'altra punta e quello di, soprattutto in caso di partenza di Divock Origi e Ante Rebic. I rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi, come dimostrano i trasferimenti di Tiémoué Bakayoko e Fikayo Tomori e i recenti contatti per Christian Pulisic e Carney Chukwuemeka , se Moncada dovesse decidere di fare un tentativo per Lukaku ci sarà modo di parlarne e trovare un accordo. Pagato dai Blues 115 milioni di euro due anni fa,Il Milan dovrebbe poi lavorare ai fianchi del belga, che in Inghilterra guadagna 12 milioni di euro netti e11,1 lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita. A proposito del club nerazzurro, Marotta al momento è in stand by: i. Lukaku ha sempre dichiarato di voler restare a Milano, ma non è detto che lo faccia dalla stessa parte del Naviglio dell'ultimo anno. Ilpronti a ricoprirlo d'oro per convincerlo a scegliere l'Arabia Saudita.