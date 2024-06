Getty

Milan, sondaggio per Tsygankov

Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il Milan ha sondato Viktor Tsygankov del Girona. Classe 1997, Tsygankov è un esterno offensivo che predilige giocare sulla destra, ma che ha grandi capacità di adattamento in tutta la zona offensiva del campo. Prelevato dal club spagnolo un anno e mezzo fa dalla Dinamo Kiev, in questa stagione il calciatore ha totalizzato 30 presenze in Liga, condite da 8 gol e 7 assist. Il calciatore ucraino ha un contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2027 e una clausola rescissoria che ha un valore pari a 30 milioni di euro. Tsygankov non è stato sondato soltanto dal Milan ma, secondo i media spagnoli, anche l’Arsenal di Mikel Arteta ha messo il mirino puntato sull'ala ex Dinamo Kiev.