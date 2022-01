Ilospita loa San Siro, in uno dei tre posticipi del lunedì della 22esima giornata di, con l'obiettivo di vincere per scavalcare l'Inter in testa alla classifica. Al momento, la squadra diha 48 punti e quella di Simone Inzaghi 50 (entrambe hanno giocato 21 partite). I rossoneri sono in serie positiva da tre gare, grazie ai, arrivati dopo il KO contro il Napoli, mentre la squadra di Thiago Motta, sempre a rischio esonero, arriva da, inframezzate dalla sconfitta interna contro il Verona. Per quanto riguardain assoluto, il Milan ne ha vinti cinque e lo Spezia quattro, oltre a un pareggio. L'ultima vittoria rossonera è il 2-1 dell'andata, con i gol di, Verde e Brahim Diaz, mentre il successo più recente dello Spezia è arrivato nella scorsa stagione: 2-0, con gol di Maggiore e Bastoni. Oggi tutti in campo alle 18.30,: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Castillejo, Giroud, Rebic, Maldini, Messiasi, Di Gezù, Stanga. All.: Pioli.: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Bastoni, Kiwior, Maggiore, Gyasi, Verde, Manaj. A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta.