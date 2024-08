Milan, su Kalulu si inserisce l'Atalanta

Getty Images

Non c'è solo lain corsa per. Il difensore francese delresta in uscita e i contatti fra i bianconeri e i rossoneri per il passaggio a Torino sono andati avanti e sono stati proficui nei giorni scorsi senza però arrivare alla fumata bianca attesa da tutte le parti. La distanza era e rimane sulla valutazione del cartellino, ma anche sulla volontà del difensore che, per lasciare Milano vorrebbe più spazi e responsabilità.E allora in queste ore si è fatto avanti a sorpresa un altro club fortemente interessato a Kalulu. Si tratta secondo quanto riportato da Relevoche si appresta ad informarsi anche con il Milan per capire i margini di un'eventuale trattativa.

Coi rossoneri per la Dea questo non è l'unico intreccio di mercato in atto. I bergamaschi si sono infatti inseriti in queste ore anche su Lazar Samardzic che però rappresenta per il Milan un potenziale obiettivo a centrocampo nel caso in cui dovesse uscire uno fra Bennacer o Adli.