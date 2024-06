Milan su Lukaku, sfuma Zirkzee? Ecco la verità

Getty Images

. Il centravanti belga è stato proposto al club rossonero tramite intermediari, visto che non esiste possibilità di rimanere al Chelsea. Il Chelsea vuole il pagamento della clausola da circa 45 milioni di euro per l’attaccante belga, mentre il Milan aprirebbe a un suo arrivo solo in prestito oneroso e copertura totale dell’ingaggio: per la Serie A si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro netti con i benefici fiscali del Decreto Crescita.

Zirkzee, come noto, ha già dato il suo ok al Milan, ma il suo agente, Kia Joorabchian, ha fatto richieste considerate esose da Ibrahimovic, Furlani e Moncada: 15 milioni di euro di commissioni, una cifra alla quale il club di Via Aldo Rossi non intende arrivare e ciò nonostante il club rossonero abbia già informato il Bologna di voler pagare i 40 milioni di euro di clausola, valida dal primo luglio.