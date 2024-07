Milan su Morata, in finale a Euro 2024: "azzoppato" da uno steward

Getty Images

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato. Perso l'olandese Joshua Zirkzee del Bologna (destinato al Manchester United), i dirigenti rossoneri si concentrano nella trattativa per Alvaro Morata.- L'attaccante spagnolo (classe 1992 ex Juventus, Chelsea e Real Madrid) ha una clausola di rescissione da 13 milioni di euro per liberarsi dall'Atletico Madrid. Il club spagnolo allenato dal Cholo Diego Pablo Simeone per rimpiazzarlo si è messo sulle tracce del francese del PSG, Randal Kolo Muani, autore del gol del momentaneo vantaggio segnato nella semifinale di Euro 2024 poi persa 2-1 contro la Spagna. Trascinata dal giovano talento del Barcellona, Lamine Yamal, ma anche dall'esperienza di Morata.

- 32 anni il prossimo 23 ottobre, il capitano ha sfoderato una prestazione da leader, sacrificandosi per la squadra. Dall'altra parte ha giocato la sua ultima partita in nazionale Olivier Giroud, che ha lasciato il Milan per andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti al Los Angeles Fc. Al suo posto può arrivare proprio Morata, "azzoppato" durante i festeggiamenti in campo a Monaco da uno steward, scivolato sulle sue gambe mentre correva per fermare un invasore di campo.- L'effetto domino sul mercato degli attaccanti, con Morata al Milan e Kolo Muani all'Atletico Madrid, può portare il nigeriano Victor Osimhen al PSG e il belga Romelu Lukaku al Napoli. Dove il nuovo allenatore Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte.