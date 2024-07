AFP via Getty Images

(calcio d'inizio alle ore 21)(4-3-3): Unai Simon: Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Morata. (A disp. Raya, Vivian, Merino, Joselu, Ferran Torres, Oyarzabal, Grimaldo, Remiro, Baena, Zubimendi, Fermin Lopez, Ayoze). CT De la Fuente.(4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. (A disp. Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Griezmann, Giroud, Thuram, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konaté, Barcola). CT Deschamps.

(calcio d'inizio alle ore 21) è la prima. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco. Dopo aver eliminato i padroni di casa della Germania ai quarti grazie al gol di Merino a un minuto dalla fine dei tempi supplementari, le Furie Rosse devono fare a meno degli squalificati Carvajal e Le Normand in difesa. Dall'altra parte, dopo aver superato il Portogallo ai calci di rigore, Deschamps può contare su tutta la rosa a disposizione. Arbitra lo sloveno Slavko Vincic, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con Ivan Kruzliak quarto uomo e Nejc Kajtazovic al Var. Chi passa il turno in finale (in calendario domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino con calcio d'inizio alle ore 21) trova la vincente di

