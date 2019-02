È statoe il suo nome è uno dei primi sulla lista degli scout rossoneri in vista della prossima estate. Allanha colpito gli uomini mercato milanisti, bloccati però dallaper liberare subito l'esterno classe '97.Affare congelato, col. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League e dalla conferma in panchina di Rino Gattuso, che già nelle scorse settimane avrebbe voluto un rinforzo sulle fasce.Intanto l'interesse del club rossonero per Saint-Maximin è diventato ormai cosa nota eche sembra essere un chiaro riferimento a quello che succederà la prossima estate e al suo possibile trasferimento.