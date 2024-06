Milan, su Zirkzee c'è anche il Manchester United

Getty Images

Ha detto sì al Milan, ma il futuro non è così scontato. Joshua Zirkzee non sa ancora dove giocherà il prossimo anno, la certezza è l'addio al Bologna, senza l'accordo tra Moncada, Furlani e Kia Joorabchian, agente dell'olandese, l'ex Bayern Monaco può però prendere altre vie.Secondo quanto scrive oggi The Athleticche cercano un giocatore con caratteristiche diverse da Hojlund, il grande investimento dell'estate 2023 (oltre 70 milioni di euro all'Atalanta).

Zirkzee è l'uomo giusto per legare il gioco,che alla prima stagione a Old Trafford ha messo insieme 16 gol tra campionato e coppe.di fatto è il profilo di giocatore che manca al Manchester United per fare il salto di qualità.l problema per il Manchester United, che nelle scorse settimane si sono fatti sentire con Kia, è di natura economica. Secondo quanto scrive The Athletic dopo aver speso 188 milioni di sterline nell'estate 2022 e 125 nel 2023 quest'anno ten Hag,Al netto delle cessioni, che a questo punto diventano fondamentali. In uscita ci sono Sancho e Greenwood, che piacciono a Juventus e Dortmund.