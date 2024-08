Milan, tanti rumours sul mercato per Calabria: la verità sulla Roma e un obiettivo chiaro da conquistare

Getty Images

Fonseca sta lavorando su alcuni concetti tattici diversi rispetto al lavoro fatto dal suo predecessore Pioli. Tra le novità c’è anche un ritorno all’antico: i terzini non giocheranno più dentro al campo da mezze ali.Il Milan ha infatti deciso di aggiungere al capitano un altro potenziale titolare della fascia destra. Una scelta precisa che mette molti dubbi in più sul futuro del canterano considerando il solo anno di contratto che lo lega ancora al club rossonero.

I rumours di mercato su Calabria si sono moltiplicati nelle ultime due settimane.così come non trova particolari conferme l’indiscrezione secondo la quale il numero 2 rossonero potrebbe essere inserito dal Milan nella trattativa con la Roma per Abraham come parziale contropartita tecnica.

Le lusinghe di un club ambizioso come il Galatasaray non hanno scalfito le intenzioni di Calabria per nulla preoccupato dal possibile arrivo di Emerson.priorità al Milan sempre e comunque nonostante le differenze di vedute sulle cifre e sul progetto a livello individuale. L’infortunio di Florenzi ha cambiato anche la linea del Milan: difficile cedere ora il capitano nonostante il rischio di perderlo a zero la prossima estate. Moncada e Furlani incontreranno gli agenti del classe 1996 solo al termine del mercato per analizzare con calma la situazione. Calabria aspetta questo momento con fiducia e vuole arrivare all’appuntamento dopo aver conquistato Fonseca.