Milan, priorità ai rinnovi di Theo Hernandez e Maignan: 47 giocatori da valutare, le situazioni caso per caso

, in attesa di ufficializzare l'ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore (la firma è già avvenuta, manca solo l’annuncio),Fra i giocatori attualmente in rosa, i calciatori che rientrano dai prestiti secchi e quelli che hanno situazioni di prestito con riscatto, sono ben 47 gli elementi sui quali il Milan deve ragionare con saggezza. La necessità, non estrema, è arrivare a un numero comprensibile di giocatori da mettere effettivamente a disposizione di Fonseca.

Ma andiamo a vedere, caso per caso, nella nostra gallery, la situazione contrattuale di tutti i 47 giocatori che fanno parte della galassia Milan.

, per mantenere saldi i propri pilastri e costruire la rosa più competitiva possibile in vista della prossima stagione.La disponibilità economica non manca, ma può aumentare grazie al risparmio su alcuni ingaggi e al riscatto di qualche giocatore in prestito nell'ultima annata sportiva.