Milan-Theo Hernandez, incontro fra l'agente e Furlani: contratto "alla Leao" grazie al Decreto Crescita

. Il Milan ha incontrato oggi pomeriggio l’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, per esprimere la propria vicinanza al giocatore che non sta attraversando un momento facile dal punto di vista fisico e del rendimento in campo.Nel confronto odierno il Milan ha ribadito all’agente di Theo Hernandez la volontà di blindarlo con un contratto lungo. E di voler fare presto, nel giro di qualche settimana al massimo.

. Ora è il tempo di arrivare al punto è per questo motivo Quilon ha incontrato Furlani per discutere di termini fiscali relativi al Decreto Crescita.. Sulle cifre si andrà verso un contratto alla Leão, da circa 6 milioni di euro.