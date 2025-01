Milan, Theo Hernandez: "L'esonero di Fonseca non è stato solo per colpa sua. Non sono al 100% ma sto tornando"

difensore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sportmediaset la clamorosa vittoria in rimonta rossonera sull'Inter nella finale di Supercoppa Italiana Riyad. “non sono ancora al 100% ma posso aiutare la squadra come ho fatto oggi”.Sulle differenze tra l'ex allenatore Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao: “E' un Milan molto bello.. Con Conceiçao abbiamo avuto poco tempo ma lo abbiamo sfruttato bene”.L'esterno francese classe 1997 ha trovato in questa partita la sua prima rete in un derby e con l'assist per il secondo gol di Pulisic che ha consentito al Milan di trovare il 2-2.