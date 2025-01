Supercoppa Italiana, Inter-Milan LIVE

dopo i precedenti dell'estate 2011 e del gennaio 2023., campioni d'Italia in carica e vittoriosi per 2-0 nella prima semifinale contro l'Atalanta,, a secco di titoli dopo l'ultimo Scudetto vinto a maggio 2022 e che hanno portato a casa questa competizione per l'ultima volta nel 2016 in finale con la Juventus,provando a mettere in bacheca un titolo. E dare continuità al successo nella precedente stracittadina giocata in questa stagione nel girone d'andata di campionato (2-1 con gol a tempo scaduto di Gabbia).Marcatori:PROBABILI FORMAZIONI(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All. ConceiçaoArbitro: SozzaAmmoniti:Espulsi: