Milan, bivio Theo Hernandez: tutti gli scenari per il futuro

Con il passare del tempo e l’avvicinamento al 2025, per il Milan diventa sempre più importante risolvere la questione legata al rinnovo di Theo Hernandez, il cui contratto – al momento – è in scadenza il 30 giugno 2026. Lo stallo non conviene né al giocatore né ai rossoneri, che potrebbero trovarsi in estate con uno dei pezzi pregiati della rosa a cui rimane un solo anno di contratto e, quindi, con meno potere in caso di una futura trattativa. O, addirittura, il rischio di perderlo a parametro zero.

RINNOVO - Al momento i discorsi sul rinnovo sono ancora fermi. L’agenteproprio a calciomercato.com, aveva ribadito il fatto che CLICCA QUI ). Non si può parlare di una vera e propria trattativa, ma l'obiettivo comune potrebbe essere un accordo provando a. Il mancato rinnovo sarebbe un problema per il Milan, la cui strategia potrebbe prevederea una cifra maggiore di quella attuale (4,5 milioni), che consentirebbe di avere, in ottica di una potenziale trattativa per la cessione, potere nei confronti delle società interessate.

CESSIONE -. È arrivato ormai cinque anni e mezzo fa e non sembra intenzionato a voler andar via né a incrinare i rapporti – soprattutto con i tifosi – liberandosi a zero.. In giro per l’Europa ci sono alcune squadre che potrebbero bussare alla porta del Milan: dalche perderà Alphonso Davies a parametro zero, alche aggiungerebbe un altro tassello a una squadra stellare. Senza dimenticare, eventualmente, ilsocietà da cui i rossoneri lo comprarono nel 2019, anche se i blancos, al netto delle smentite dell’agente, sembrano vicini alla firma proprio per il terzino dei bavaresi.

RISCHIO - Gli scenari intorno a Theo Hernandez sono diversi, dunque.e le due parti dovranno cercare di venirsi incontro. Perché, che sia in ottica di una cessione o di una permanenza ancora più prolungata (c’è da ricordare che, conDavide Calabria più in bilico che mai, Theo può essere capitano l’anno prossimo), un contratto fino al 2028 o 2029 consentirebbe di monetizzare meglio e, cosa principale,