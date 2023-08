Il Milan ha deciso di non fare prigionieri nella campagna estiva 2023/24. Salutati due totem, con ruoli diversi, come Maldini e Tonali, sono arrivati otto nuovi giocatori. Una vera e propria rivoluzione per la squadra di Pioli che ha pensato a tutto: dal vice Maignan alle ali, da un centrocampo nuovo di zecca a chi dovrà dare qualche minuto di riposo a Giroud. Tutto, tranne, per ora, un difensore.



DIFESA - Gli oltre cento milioni spesi finora sono stati dirottati verso i ruoli più offensivi. La difesa invece resta la solita: davanti al granitico Maignan, ci saranno Calabria, Thiaw, Tomori ed Hernandez, con Kalulu e Kjaer pronti a subentrare. Un reparto che ha saputo traghettare i rossoneri allo Scudetto di due stagioni fa (fatta eccezione per il tedesco) ma che nella passata annata ha mostrato qualche crepa. Gli stop fisici di Calabria, l’età ormai non più verde del danese e le lune alterne di Kalulu e Tomori non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi del Diavolo. La dirigenza milanista non si è posta nelle cose da fare quella di prendere un nuovo difensore. Salutato Gabbia, al suo posto potrebbe restare Caldara. Richiesto dal Verona, l’ex Atalanta e Spezia offre garanzie tecniche ed è utile per le liste, motivo per il quale al Milan stanno valutando di tenerlo in gruppo.



SONDAGGI - Un nuovo difensore potrebbe arrivare solo in caso di partenze o infortuni. Qualche domanda in giro per l’Europa il Milan l’ha fatta, un modo per guardarsi attorno e farsi trovare pronto qualora scorgesse all’orizzonte qualche occasione di mercato. Nei giorni scorsi il Milan ha effettuato un sondaggio per Lenglet, difensore ormai di troppo al Barcellona e reduce dal prestito al Tottenham. Il francese ha rifiutato l’Arabia Saudita e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier o una nuova avventura. I costi dell’operazione però sono considerati troppo alti dal club rossonero



GLI ALTRI – Tra quelli che piacciono c’è di certo il centrale classe 2002 del Montpellier Estève. Prezzo? Sui 6/7 milioni. Nelle ultime settimane però sono circolati altri nomi, vecchi e nuovi. Come scrive SportMediaset, c’è gradimento anche per Andrew Omobamidele, difensore del Norwich classe 2002, e per due giocatori già vicini nelle passate sessioni. Il primo è Kabak, difensore turco dell'Hoffenheim, il secondo è Tanganga, con cui ci furono serrati contatti un anno fa. Ora il centrale del Tottenham è tornato di moda per l’Inter ma rappresenterebbe un profilo adatto al caso anche del Milan. I rossoneri per ora restano vigili. A confermare questa tendenza anche l’interesse per Facundo Gonzalez, ormai ex Valencia e neo giocatore della Juve che piaceva al Milan ma non si è mai trasformato in un obbiettivo concreto. Nel frattempo i rossoneri guardano anche al proprio settore giovanile. Qui si è messo in mostra Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 che ha ben figurato in pre season e potrebbe essere promosso in prima squadra.