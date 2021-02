Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con la Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di Europa League: "Una partita che vinci 2-1 a pochi minuti dalla fine con un uomo in più, quella che c'è ora è solo delusione. Siamo dispiaciuti, perché sappiamo che possiamo fare meglio. Potevamo chiuderla prima, potevamo gestirla senza concedere le ultime occasioni che ci hanno punito. Come resettare per il derby? Mettere da parte la delusione, sapendo che è un risultato che a noi va bene in vista del ritorno. Ora pensiamo a questi tre giorni mettendo la testa al derby e cercando di dare il 100%".