Milan-Torino, le pagelle di CM: Okafor letale nei soliti minuti. Male Leão è Chukwueze. Zapata, gol da capitano vero

AFP via Getty Images

Milan



Maignan 7: come i milioni che meriterebbe d’ingaggio. Due parate super su Zapata e Ilic, la personalità nel finale. Migliore in campo tra i i rossoneri.



Calabria 4,5: i fischi, copiosi, al momento della sostituzione fotografano una prestazione indecorosa sia in fase offensiva che in quella difensiva. Dormita sul secondo gol del Torino. (dal 37’ st Okafor 7: cone i minuti impiegati per riacciuffare un pareggio che vale per il morale. Sono sempre quei minuti, quei minuti di Noah)



Tomori 6: Sanabria gioca sempre spalle alla porta facilitando il lavoro del difensore inglese. Attento.

ha un rapporto complicato con il pallone e per un giocatore non è una buona notizia. Clamoroso l’auto gol che porta avanti il Torino.il tipico giocatore buono per tutte le stagioni. O quasi tute. Perché da terzino sinistro va in difficoltà negli uno contro uno difensivo. Bene, se non benissimo, quando può attaccare.da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta una regia più illuminata. Gioca di prima e con un buon palleggio ma deve fare meglio. (dal 13’ stveloce di testa e di piede, Tiji ha il merito di dare più rapidità alla manovra)

fa una fatica enorme da mediano. Non ha ancora né i tempi né le letture. Leggermente meglio quando torna a giocare sulla trequarti.5: impreciso sia nel primo stop di palla che nelle verticalizzazioni. Samu, così non va. (dal 13’ stleggermente appesantito dalle vacanze, crea comunque qualche grattacapo)per la prima volta da quando veste la maglia del Milan non riesce a capitalizzare ben tre palle gol evidenti. Si muove bene ma non è concreto . (dal 28’ stmette muscoli e intensità nel finale: suo l’assist per il gol del 2-2 di Okafor)

Rafa lontano dalla porta é un giocatore straordinario. Rafa vicino alla porta é spesso inoffensivo. Le due occasioni, clamorose, fallite nel primo tempo, gridano vendetta.la sua zona, ovvero l’area di rigore, é totalmente inesplorata nella prima frazione. Luka si sbatte ma non incide. (dal 13’ stuna zampata vincente per il primo gol sotto la sua curva Sud. Esordio convincente)la sua squadra scende in campo con poca cattiveria e idee piuttosto appannate. Saelemaekers terzino sinistro non convince, azzecca i cambi.

: l’intervento su Leão nel primo tempo lo galvanizza parecchio. Ottimo nelle uscite, meno quando deve rilanciare l’azione con i piedi.con le buone o con le cattive. Molto più con le seconde. Nel complesso risulta efficace.un voto in meno per il convulso finale dove perde misure e avversari, Okafor in primis. Da rivedere perché ha qualità tecniche e fisiche interessanti.: sempre sul pezzo, prestazione senza errori contro un attacco molto temibile.moto perpetuo, fa una gran bella figura contro un Saelemaekers in difficoltà. Propizia l’autogol di Thiaw. (dal 41’ sts.v)

centrocampista di lotta e di governo. Si vede poco e ma si sente tanto.galleggia sulla trequarti. Abile nel trovare gli spazi tra le maglie avversarie.primo tempo da protagonista assoluto per il serbo, cala alla distanza. (dal 26’ st: entra per fare la guerra nel finale, ammonito)un Eurostar lungo la fascia, delizioso l’assist per Zapata. (dal 41’ st Sazonov);prova da leader, da capitano. Segna un bel gol e aiuta tanto la squadra. (dal 26’ stinnesca due contropiedi interessanti. )

il meno convincente dei suoi. (15’ stvivace )gioia a metà. La sua squadra gioca bene, merita il doppio vantaggio ma si fa riprendere nel finale.