Milan-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Milan - Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Milan-Torino in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(sabato 17 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la. Sfida inedita in panchina: i nuovicontro. I granata hanno vinto l’ultimo confronto, negli ultimi 38 anni hanno ottenuto solo una volta due successi di fila. Arbitradi Napoli, al VarPartita: Milan-TorinoData: sabato 17 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.Canale TV: Dazn, Sky.Streaming: Dazn, Now.

Milan-Torino viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca di Testoni-Ambrosini. La gara sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e sul canale 251 del bouquet di Sky. In streaming, sarà visibile su NOW: telecronaca di Federico Zancan; commento di Riccardo Montolivo.Il Milan si affida subito a Morata: sarà lui la punta con un terzetto alle spalle composto da Leao, Pulisic e Chukwueze. Nel Torino spazio a Coco in difesa mentre al fianco di Zapata scalpita Adams.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Ricci; Adams, Zapata. All. Vanoli