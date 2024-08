Fofana è atterrato a Milano: tutte le cifre dell’operazione con il Monaco e l’iter che porterà alla firma

A volte l’attesa del piacere è essa stessa piacere. Il Milan ha dovuto attenere un mese e mezzo di trattativa, rialzo su rialzo, prima di chiudere con il Monaco per Fofana. E ora la soddisfazione è tanta per aver centrato un obiettivo prioritario per la squadra. Yossouf è sempre stata la prima scelta sia di Moncada che di Fonseca nel ruolo di mediano fisico davanti alla difesa.



LE CIFRE DELL’OPERAZIONE- Tra il Monaco e il Milan ci sono stati diversi momenti di tensione nella negoziazione ma alla fine ha prevalso la volontà di Fofana che aveva scelto fortemente di indossare la maglia rossonera, rifiutando diverse altre offerte. Al club monegasco andranno circa 20 milioni di base fissa più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 2 difficili. Il centrocampista firmerà un contratto di 4 anni, con opzione per il quinto anno, a circa 3 milioni di euro a stagione.



L’ARRIVO A MILANO- Fofana è atterrato a Milano, con un volo privato dal

Principato di Monaco, intorno alle 19:50 come testimoniato dalle immagini raccolte dal nostro inviato a Linate Prime. Sabato mattina alle ore 8,30 sono in programma le visite mediche per conto del Milan