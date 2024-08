AFP via Getty Images

Milan, torna di moda Yazici: Fonseca decisivo

9 minuti fa



Il Milan vuole regalare un altro colpo a Paulo Fonseca. Dalla Turchia, più precisamente da Sporx, fanno sapere che Yusuf Yazici sia prepotentemente tornato in orbita dalle parti di via Aldo Rossi. Il classe '97 è al momento svincolato, ma su Yazici c’è anche il Nizza, anche se il giocatore darebbe la propria preferenza al trasferimento in Italia. Per il momento si parla di semplici sondaggi, ma chissà che i dirigenti rossoneri non possano fare quest’ultimo regalo al tecnico portoghese.



Paulo Fonseca è il secondo allenatore con il quale Yazici ha giocato più partite in carriera (46. Il primo è Galtier con 67). Nelle 46 presenze fatte con Fonseca, infatti, Yazici ha collezionato 13 gol e 5 assist.