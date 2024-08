Milan, ecco le tempistiche per il colpo Vos: strategia chiara, le cifre

Redazione Calciomercato

La prima crisi del Milan è stata tanto forte quanto inaspettata. La brutta sconfitta contro il Parma ha gettato nello sconforto i tifosi ma non la dirigenza con Ibrahimovic che ha ribadito alla squadra negli spogliatoi del Tardini di credere in loro e nelle capacità umane e tecniche per cambiare il verso di una stagione iniziata male. Ecco perché non dobbiamo aspettarci rivoluzioni in questi ultimi giorni di mercato: se si presenteranno delle occasioni verrano esaminante ma il focus resta sulle uscite di Adli e ( forse) di Bennacer e l’entrata di Vos dall’Ajax.



FUOCO LENTO- Il Milan ha in programma di chiudere Vos dall’Ajax intorno ai 5/6 milioni di euro proprio negli ultimissimi giorni di mercato. La strategia è stata chiara: Pini Zahavi, agente del classe 2005, sta lavorando con i Lancieri per strappare le migliori condizioni possibili e sa che arriveranno proprio in prossimità del gong finale.



DETTAGLI- Vos ha già un accordo totale con il Milan per un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. La stretta di mano con i dirigenti rossoneri vale molto, tanto. Ecco perché non sono state prese in considerazione le altre offerte arrivate nelle ultime ore. Silvano sa che farà parte del Milan Futuro ma si allenerà tanto anche con la Prima Squadra, Ibrahimovic e Fonseca hanno approvato la sua candidatura. E ora parte il conto alla rovescia…