Milan, Trincao resta un'opzione. Furlani può far felice anche il Barcellona

C'è anche Franciscotra i nomi attenzionati dalper questa finestra di mercato. L'indiscrezione, anticipata dalla stampa portoghese nelle scorse settimane, trova conferme anche in Italia, l'esterno offensivo di piede sinistro dello Sporting LisbonaUn profilo più volte accostato alla Serie A,, il super-agente che ha in procura anche l'ex allenatore del Porto.Classe 1999, Trincao è un prodotto del settore giovanile dello Sporting Braga, che nel 2020 lo cede al Barcellona. In Catalogna fatica ad esplodere, la parentesi al Wolverhampton, altra squadra che vive sotto l'influenza di Mendes, gli serve come trampolino di lancio per ritornare in Portogallo, allo Sporting Lisbona, dove trova la sua dimensione. In 129 partite con i Leões il bilancio è di 30 gol e 25 assist, quest'anno lo score è di 6 reti e 8 assist in 17 match di Liga Portugal, 1 in 3 di Coppa del Portogallo.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026,. Il Barcellona, che nel 2022 lo ha ceduto ai biancoverdi allenati ora da Rui Borges,e ha inserito nel contratto di cessione una clausola che gli dà la possibilità di riacquistare Trincao nel giugno 2026 per 25 milioni di euro.In quest'ottica attenzione alle situazioni di Okafor, per il quale c'è un discorso aperto con il Lipsia, e Chukwueze. In entrata è previsto un contatto con gli agenti di Rashford, al momento la priorità, per il quale però c'è tanta concorrenza.