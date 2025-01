Getty Images

Come sta Robinho: la vita dell'ex Milan nel carcere dei famosi in Brasile

Robinho, ex attaccante dei Milan e Real Madrid, dal marzo del 2024 si trova nel “carcere dei famosi”, chiamato così perché è popolato da personaggi che con i loro crimini hanno destato grande scalpore in Brasile, come Alexandre Nardoni, che sta scontando una pena per aver ucciso la figlia, o Roger Abdelmassih, ex medico che ha sedato e abusato di 39 pazienti, e Lindemberg Alves, l'uomo che ha rapito e ucciso la giovane Eloà Pimentel, sua compagna all'epoca dei fatti, reato per il quale deve scontare ben 98 anni dietro le sbarre.



COME STA ROBINHO - All'interno di questo carcere, Robinho e gli altri detenuti passano le giornate imparando a riparare televisori, radio e altri vari elettrodomestici, oltre che distribuendo i libri da leggere agli altri carcerati. Ciò che rende particolare questo penitenziario, tuttavia, è la possibilità di incontrare le detenute rinchiuse in un carcere a cinque chilometri di distanza.: come riporta QN, dentro le mura del P2 Dr. José Augusto Cesar Salgado c'è un sito di incontri simile a Tinder, che permette ai detenuti di avere degli incontri con le detenute del carcere vicino. L'unico pensiero di Robinho, però, è quello di uscire dalla prigione, come dimostra la domanda per avere la libertà vigilata presentata dagli avvocati in occasione delle festività natalizie, rifiutata dal giudice: lo scorso Natale, l'ex giocatore brasiliano è rimasto in carcere insieme ai suoi compagni, nelle celle grandi dagli otto ai 15 metri quadri che si trovano all'interno del penitenziario di Tremembé.