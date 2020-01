Milan-Udinese 3-2



MILAN



Donnarumma 5,5: il primo tempo sarebbe da 4, con quella uscita scellerata che costa il gol di Larsen. Nel secondo si ricatta alla grande con due parate straordinarie su Lasagna e Mandragora.



Conti 6,5: firma l'assist sul primo gol di Rebic, si fa valere anche in fase difensiva. Leggermente in ritardo sulla girata di Lasagna, unica macchia in un pomeriggio assolutamente positivo.



Kjaer 5,5: sul gioco aereo giganteggia, ma fa una fatica enorme su Lasagna che lo lascia spesso sul posto.



Romagnoli 6: Okaka è un cliente molto duro, il capitano rossonero ribatte colpo su colpo.



Hernandez 7: sempre più decisivo, sempre più goleador. Quinta marcatura in campionato (più una in coppa Italia) con un destro al volo di una bellezza rara. Si conferma come una grande intuizione di Maldini.



Castillejo 7: avverte la fiducia di tecnico e tifosi e la ripaga con una prova di grandissima qualità. Regala un numero alla Ronaldinho che lascia di stucco sia Sera che Ekong. Moto perpetuo lungo l'out di destra, tutte le azioni più pericolose del Milan portano la sua firma. (dal 32' st Krunic 6: entra con l'elmetto per la battaglia dei minuti finali.)



Kessié 5: unica nota stonata all'interno dell'orchestra. Sbaglia tanto e fa poco filtro.



Bennacer 6: è sempre nel vivo della manovra, corre per due. Rimedia, però, il nono cartellino giallo della stagione: sarà troppo generoso, ma deve darsi una controllata.



Bonaventura 5: prestazione piuttosto scadente sotto ogni punto di vista. Scarico, gioca sottotono e spesso rallenta l'azione offensiva. (dal 1' st Rebic 7,5: da oggetto misterioso,con la valigia pronta direzione Francoforte, a salvatore della patria. Una doppietta che vale oro che impreziosisce una prova gagliarda fatta di molti dribbling riusciti e anche una certa abnegazione in fase di non possesso )



Ibrahimovic 5,5: un leggero passo indietro rispetto alla gara, scintillante, di Cagliari. Prezioso nel gioco di sponda, ma non graffia.



Leao 6,5: rifinisce l'azione del primo gol con un tocco illuminante su Conti. Galvanizzato, disputa una seconda frazione di gara su ritmi elevati. La cura Ibra sta funzionando alla grande sul talento portoghese.



Pioli 6,5: l'ha vinta con il coraggio: inserisce Rebic e si piazza con un 4-2-4, poi legge bene anche il cambio Castillejo-Krunic.



UDINESE:



Musso 5,5: non irresistibile in occasione della terza marcatura del Milan.



Larsen 6,5: il terzino danese è una furia sulla sua corsia: punisce la leggerezza di Donnarumma con un tocco preciso, serve un assist delizioso per la zuccata vincente di Lasagna. Tra i migliori in campo.



Becao 6: accetta il corpo a corpo con Ibrahimovic e non demorde. Sicuramente quello che si fa apprezzare di più del terzetto difensivo bianconero.



Ekong 5,5: in difficoltà quando Castillejo si accentra, meglio quando viene chiamato in causa sul gioco aereo.



Nuytinck 6: nella prima mezzora si concede il lusso di giocare d'anticipo su Ibrahimovic. (dal 33' st Nestorovski 5,5: non vede nemmeno un pallone nel finale.)



Sema 6,5: con la sua velocità mette spesso in difficolta Conti. Lucido anche nelle varie scelte, è un giocatore interessante. (dal 43' Ter Avest s.v)



De Paul 6: non riesce a trovare la giocata decisiva, ma gioca con grande temperamento e generosità per tutti i 90'.



Mandragora 5,5: ha il match-ball tutto solo contro Donnarumma ma lo fallisce miseramente.



Fofana 6,5: stravince il duello contro il connazionale Kessie e dimostra una condizione fisica straripante.



Lasagna 7: quando vede il Milan spesso si esalta. Letteralmente indemoniato: mette il turbo e mostra la targa a Kjaer, segna un gol da attaccante vero.



Okaka 6,5: una prestazione alla Ibrahimovic: palla a terra o sul gioco aereo, il Milan fa fatica a prendergli le misure.



Gotti 6,5: la sua Udinese gioca una grandissima partita a San Siro, con coraggio e idee.