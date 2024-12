Milan, un altro Seedorf si affaccia alla Prima Squadra: il 2007 Denzel si allena con Fonseca

Denzel Seedorf, 17enne figlio di Clarence Seedorf, gioca da centrocampista nel Milan Under 18. Ieri, come testimoniato da lui in una storia su Instagram, si è allenato con la Prima Squadra di mister Fonseca nell'ultima seduta pre-natalizia a Milanello

Sì, avete capito bene ma non ci riferiamo a Clarence Seedorf, fortissimo centrocampista olandese che dal 2002 al 2012 ha indossato la maglia rossonera e che da gennaio a giugno 2014 ha assunto l'incarico di allenatore.allenata da Marco Visconti.Come testimoniano le immagini dell'allenamento di ieri della Prima Squadra - l'ultimo svolto prima dei tre giorni di riposo concessi da Fonseca per le festività natalizie – pubblicate sul proprio profilo Instagram,Una grande soddisfazione per un ragazzo dal cognome tanto importante e che nel vivaio del Milan sta provando a farsi strada sin dal giorno del suo approdo nella formazione Under 13.con una certa propensione per il gol, Denzel – che è nato appena due giorni dopo la conquista della settima e ultima Champions League rossonera, ad Atene contro il Liverpool – deve il suo nome al noto attore di Hollywood Denzel Washington.Nel settore giovanile del Milan, ha avuto la possibilità di incrociare due grandi talenti che hanno già assaporato l'emozione dell'esordio con i “grandi” e in Serie A come il coetaneo Mattia Liberali e il 2008 Francesco Camarda, ma anche di giocare assieme ad un altro celebre figlio d'arte come Maxsimilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan e attualmente punto di forza della formazione Primavera.