Gazzetta - Fonseca-Theo, alta tensione Milan: il tecnico è scontento e glielo ha detto di fronte ad alcuni compagni

La Gazzetta dello Sport scende nei dettagli del, sondando le sfumature del rapporto fra il terzino francese e l'allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca., come riporta Luca Bianchin, che aggiunge:. Theo per qualità è uno dei tre giocatori più forti della squadra e probabilmente uno dei 10 più forti del campionato. Non è normale che sia rimasto fuori in due partite di fila e rischi seriamente di guardare dalla panchina anche la prossima, contro la Roma. Che cosa è successo? E’ successo, scrive ancora Bianchin, che, e non ha apprezzato nemmeno il Theo Hernandez di Verona-Milan.

, al centro del suo programma, si legge nel pezzo della Gazzetta dello Sport. Per questo ha mandato in panchina Leao, il quale, dopo tre panchine in quattro partite, ha risposto con due grandi serate a Madrid e Cagliari. Merito dell’allenatore? Classici alti e bassi? Questo lo sa solo Leao ma l’importante è che Fonseca abbia preso atto e cambiato priorità: il 10 da quel momento gioca dall’inizio, a volte bene (Milan-Stella Rossa), a volte male (la mezz’ora di Verona).

: Theo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il club, che ha incontrato il suo agente lunedì 16, è ottimista sul rinnovo.. Il futuro, così, va vissuto giorno per giorno.