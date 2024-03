Milan, una nuova priorità per il mercato estivo

Il Milan vuole migliorare la rosa per tornare a competere seriamente per lo scudetto. La base di partenza è già molto buona e per questo non servirà una rivoluzione ma pochi acquisti mirati. Secondo quanto appreso, oltre al difensore centrale e al centravanti il club rossonero pensa a un nuovo vice Hernández.