Ieri l'ufficialità dell'esonero di Paolo Maldini, oggi il Milan completa la rivoluzione: ufficiale la separazione anche con il direttore sportivo Frederic Massara, l'annuncio con un comunicato di sole due righe e 27 parole.



IL COMUNICATO - AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club.



Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni.



FUTURO - Massara potrebbe tornare subito in sella: Massimiliano Allegri lo vorrebbe alla Juventus che però aspetta Cristiano Giuntoli, c'è anche l'idea Roma in caso di separazione con Tiago Pinto.