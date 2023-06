Giornata di visite in casa Milan: in attesa dell'arrivo di Marco Sportiello, in queste ore si stanno svolgendo i test medici di Noah Raveyre, portiere classe 2005 in arrivo a parametro zero dopo la fine del contratto con il Saint Etienne.



RAVEYRE-MILAN, DAL CORTEGGIAMENTO DI UN ANNO ALL'ACCORDO DI DUE MESI FA



CHI E' - Acquisto di prospettiva senza spendere nulla per il cartellino, è un profilo in piena linea con la nuova politica societaria. Nella stagione appena conclusa ha debuttato in Ligue 2 con la maglia del Saint Etienne, entrando a 20 minuti dalla fine nella gara con il Le Havre per l'espulsione del portiere titolare Green. L'anno scorso è stato convocato dalla Francia per l'Europeo Under 17 vinto da vice, e con una presenza contro l'Olanda nella fase a gironi.