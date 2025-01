Milan, Walker ha chiesto a Guardiola di non essere convocato: vuole lasciare subito Manchester, contatti costanti

Come riporta il Daily Mail, per la partita odierna, il difensore inglese ha chiesto direttamente a Guardiola di non essere convocato per la 21a giornata del campionato inglese, dopo aver già fatto sapere al club britannico di trovare una nuova sistemazione all’estero, conCome sottolineato negli scorsi giorni,e, in questo senso, hanno già appreso della preferenza di Walker al Milan rispetto ai vari club sauditi che hanno approcciato il giocatore in queste settimane.

Il Milan sta dunque avanzando nella trattativa per l’inglese con dei colloqui che sono destinati a proseguire in settimana fra tutte le parti coinvolte. Nuovi contatti, dunque, previsti nei prossimi giorni per provare a chiudere l'affare con il club rossonero che confida che il difensore inglese si liberi a zero e che il Manchester City accetti la volontà del giocatore di andare via immediatamente dall’Inghilterra.per chiudere al meglio la sua esperienza nel calcio europeo. Il Milan vuole avanzare nell’affare, nuovi contatti per Walker.

in questo modo: una società può avvalersi dell'aiuto di un altro club che acquisti il giocatore in più e poi lo ceda in prestito con obbligo di riscatto. In questo modo, ipoteticamente, i due britannici potrebbero trovarsi a distanza di una sessione di mercato nella stessa squadra. Così il regolamento: “I giocatori possono essere registrati con un massimo di tre squadre durante una stagione. Durante questo periodo, il giocatore può giocare solo partite ufficiali per due squadre”.

