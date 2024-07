Milan-Zirkzee, l'agente Kia Joorabchian è a Milano

Ilnon molla la pista. L'attaccante olandese resta la prima scelta dei rossoneri per raccogliere l'eredità di Olivier Giroud e prendere la maglia numero 9, ma il Diavolo non è solo nella corsa al classe 2001 del, la cui clausola daè attiva da lunedì 1 luglio.L'inserimento delè stato importante e rischia di dilatare ancora di più le tempistiche. Il board dei Red Devils, nei giorni scorsi, ha autorizzato il tecnicoa parlare direttamente con, procuratore anglo-iraniano che cura gli interessi di Zirkzee, ma resta ancora da capire se il club inglese sia disposto a dare il via libera su tutte le voci dell'affare.

Non tanto per quanto riguarda clausola rescissoria e ingaggio del giocatore (il centravanti ha già concordato con il Milan un), quanto più suichiesti da Joorabchian, richiesta sulla quale si sono incagliati i discorsi con i rossoneri.- Zirkzee, impegnato con l'Olanda a Euro 2024, non ha fretta e si concentra sul cammino con gli Oranje posticipando la decisione alla fine degli Europei. Sogna il Milan, ma non chiude del tutto la porta al Manchester United e attende di capire come evolveranno i dialoghi tra le parti.

- Sono giorni molto caldi dunque per il futuro del ragazzo e in questo senso fa rumore l'indiscrezione sulla. Il potente procuratore, protagonista nevralgico dell'intera storia, è arrivato in queste ore nel capoluogo lombardo, ciò tuttavia non implica necessariamente un nuovo contatto nell'immediato futuro con la dirigenza rossonera. Il canale resta comunque aperto, così come la partita per Zirkzee: il Milan non molla la presa.