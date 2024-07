Milan, due condizioni per Lukaku: Romelu non chiude ma spera ancora in Conte

L’Italia nel destino, sempre e comunque. Lukaku vuole tornare a giocare nel nostro campionato e lo ha ribadito al suo entourage in un recente incontro, come raccontato da Sky. Big Rom non apre all’Arabia Saudita che è tornata a tentarlo dopo i tentativi andati a vuoto della scorsa estate. Per cercare fortune milionarie in campionati esotici c’è ancora tempo perché a 31 anni l’attaccante belga si sente ancora nel pieno della condizione per determinare ancora in Serie A.



LA STRATEGIA DEL MILAN- Bussare alla porta di un club amico quando si è in difficoltà è sempre un’idea percorribile. Il Milan ci sta provando con il Chelsea, le due proprietà americane progettano nuove operazioni in sinergia dopo quelle positive su Pulisic e Loftus-Cheek. Tra i tanti temi trattati quello più forte è sicuramente quello relativo a Lukaku: il club rossonero non ha abbondato l’obiettivo primario Zirkzee ma sta iniziando a entrare nell’ordine delle idee che la trattativa si sta incanalando su binari non propriamente sicuri. Ecco perché l’idea Lukaku convince di più rispetto alle altre ma solo a due condizioni ben precise: Furlani punta al prestito dal Chelsea o, in alternativa, a una spesa complessiva che non superi quota 22 milioni.

Se la scelta fosse totalmente sua non avrebbe dubbi: il Napoli per ripetere o migliorare la scorsa stagione conclusa a quota 21 gol con la maglia della Roma. Ma i tempi per un eventuale ritorno alla corte del tecnico salentino potrebbero rivelarsi più lunghi perché il club azzurro non può iniziare alcuna trattativa con il Chelsea senza aver prima ceduto Osimhen. Ecco perché il Milan può guadagnare un vantaggio significativo, Zirkzee permettendo.