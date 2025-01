Redazione Calciomercato

Milanmania: Abraham e Morata non fanno un Giroud. Qualcuno dia una mano a Reijnders e Fofana

Andrea Longoni

8 minuti fa

Grande delusione. Il pari col Cagliari lascia delusione e amarezza. Ancora una volta ci si mangia le mani. L'Atalanta aveva pareggiato, Lazio prima e Juventus poi avevano fatto appena un punto: il Milan, cosa successa più volte, non riesce ad accorciare. Grande occasione persa. Passi indietro rispetto alla Supercoppa sotto diversi punti di vista. E' ovvio che Conceicao non potesse fare miracoli, è ovvio che dovrà lavorare e anche tanto.



Trovo assurde tante cose. E' assurdo che il Milan non abbia un centravanti degno di questo nome. Morata ieri ha segnato, ma il fatturato realizzativo fin qui è deludente e al Milan fa prevalentemente il mediano. L'altro attaccante, Abraham, aveva segnato in Supercoppa ma ieri ha sbagliato due gol facili: c'è la compilation delle reti facile sbagliate in pochi mesi di Milan. La verità è che in 2 non fanno un Giroud. Il francese, tanto bistrattato, aveva fatto da solo più gol: manca tanto a questa squadra.



E' assurdo che a centrocampo da un mese e mezzo Fofana e Reijnders dopo l'ora di gioco abbiano la lingua di fuori, costretti a giocare sempre, eppure il mercato sembra orientato su altri obiettivi. L'attaccante esterno, il terzino e non il centrocampista che doveva essere la priorità da diversi mesi.



Dispiace tanto perché contro il Cagliari poteva arrivare la svolta emotiva anche in campionato. Ora arriverà anche un calendario impegnativo: a breve la Juventus e tra neanche un mese l'Inter. Bisogna svoltare altrimenti il quarto posto non ti aspetta, anche se in questo momento c'è una corsa al ciapa no. La dirigenza aiuti in sede di mercato Conceicao: il centrocampista è fondamentale e poi in ottica futura un centravanti che garantisca tanti gol. Le gare come quella di ieri te le devono far vincere gli attaccanti. Così non va bene.