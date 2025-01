Milan, perché Walker esclude Rashford e viceversa sul mercato: c'è una norma

Getty Images

Occhio al tunnel della Manica in casa Milan: dopo le voci insistenti sudel Manchester United per l'attacco, ecco l'annuncio di Guardiola sulla volontà di lasciare il Manchester City di, sul quale i rossoneri si sono attivati riallacciando un filo già lavorato un anno e mezzo fa.- Gennaio con i fuochi d'artificio, quindi, per il Diavolo? Probabilmente, ma non sarà grossa spesa in Inghilterra.

- Questo è dovuto alle ultime modifiche alle norme sul tesseramento degli extracomunitari, che hanno sì equiparato gli inglesi, gli scozzesi, i nordirlandesi e i gallesi al resto dei giocatori dei Paesi appartenenti all'Unione Europea per quel che riguarda il calciomercato, ma con una limitazione. Come si legge nel comunicato ufficiale valido per la stagione 2024/25, ". I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero".