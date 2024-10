Milanmania: c'è un Milan con e senza Morata, serve alzare il livello. Ci sono sconfitte e sconfitte, il Bayer non fa male

Redazione Calciomercato

. Bilancio amaro: se coi tedeschi e il Liverpool è un risultato che può anche capitare, a stonare è il ko col Parma. Ci sono sconfitte e sconfitte:. Certo, non si può essere felici dopo una gara persa: bisogna alzare comunque il livello.. Continuo a chiedermi cosa hanno visto in lui per corteggiarlo e trattarlo per due mesi, per poi acquistarlo a 15 milioni di euro.. Perfetta la canzone dei tifosi del Tottenham per lui: "Non sa difendere, non sa attaccare". Effettivamente ha fatto vedere questo: dietro se lo puntano lo saltano come un birillo, davanti è inefficace.

(20 milioni spesi, a oggi non benissimo). A centrocampo da sottolineare invece la crescita di Fofana: il francese sta alzando il livello di condizione e fiducia. E' stato tra i migliori, se non il migliore.. Senza lo spagnolo la squadra ha fatto fatica, quando è entrato Alvaro la partita è cambiata. Per la sua grinta, la sua corsa e la presenza in area e fuori. Ha sbagliato un gol che doveva fare, ma resta una prestazione positiva e decisiva per far svoltare il Milan.

