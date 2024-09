Milanmania, Ibrahimovic assente ingiustificato: meno social e vacanze, dimostri che il Milan è la sua priorità

Redazione Calciomercato

. I temi non mancano, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista.Lo diciamo da diverso tempo, ma il tempo sta scadendo: o cambia davvero rotta, oppure credo dovremo rassegnarci al fatto che Leao sia questo. Cioè un giocatore che ha potenzialità enormi, ma che lascia inespressa una parte del suo talento., laddove per campo s’intende allenamento in settimana, riscaldamento pre partita fatto bene e ovviamente prestazione durante la gara. Il gol fatto contro la Roma arriva di rabbia, di cattiveria: così mai gliel’ho visto fare.. La sua preoccupazione dev’essere fare bene col Milan e non pensare a tutto quello che sta attorno.L’assenza sabato all’Olimpico proprio non mi va giù. Poteva mancare Furlani, poteva mancare Moncada e lo stesso Cardinale: ma. Spetta a lui affrontare spogliatoio e squadra, lo deve fare a Milanello costantemente in settimana, ma anche in prossimità e dopo le partite allo stadio.La scusa/spiegazione che circola convince poco. Il fatto che lui avesse preso un impegno prima dell’approdo a RedBird, cioè prima di dicembre. Per me non è credibile e se mai fosse vero, da quando firmi il nuovo incarico il tuo primo pensiero dev’essere il Milan: quindi l’impegno, se vero, lo rimandi.. Ricordate la vicenda Sanremo? Anche lì la versione fu di un accordo precedente all’approdo in rossonero. Avrebbe addirittura saltato una partita per la kermesse canora, se non che poi si infortuna.