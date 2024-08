Milanmania: che delusione. Fonseca sbaglia formazione e il mercato sta finendo: mancano un vice Theo e un mediano

AFP via Getty Images

Non buona la prima.La squadra ha ripreso da dove aveva lasciato e cioè da una fase difensiva pessima. Fonseca ci ha messo del suo anche con scelte di formazione clamorosamente sbagliate. Saelemaekers terzino sinistro, Thiaw titolare dopo un precampionato pessimo e non Gabbia che aveva fatto molto bene nella pre-season.Mi aspettavo che il Milan fosse molto più avanti. E' chiaro che poi ci sarà l'ingresso di Fofana, quello di Pavlovic ed Emerson Royal, però c'è tanto, tanto da lavorare.

(magari poi il campo dirà che è stato eccezionale), ma mi sembra ancora senza una visione organica, così come lo scorso anno.Jovic per caratteristiche non è la riserva migliore di Morata: da solo fa fatica a essere il terminale offensivo della squadra, anche lo scorso anno ha fatto bene quando al suo fianco c'era Giroud. Ora serve più umiltà dal punto di vista tattico e anche una sveglia generale, come auspicato da Morata, aspettando magari qualcos'altro dal mercato.

. Spostarlo forse non è stata la scelta migliore: meglio riportarlo sull'esterno, sfruttando Chukwueze a gara in corso o alternandolo all'americano. Sulla trequarti serve un centrocampista in più, altrimenti con questa fase difensiva non si va da nessuna parte: il solo Fofana non può fare miracoli.Sono molto deluso: meglio il pari che la sconfitta, ma c'è davvero molto da lavorare e secondo me, alla fine, il mercato qualche lacuna la lascerà.