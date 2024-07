Milanmania: si vede già la mano di Fonseca, ma Tomori preoccupa. Serve come il pane uno alla Fofana

. Però, questo abbiamo a disposizione e quindi analizziamo la partita della notte vinta 3-2 contro il Manchester City.Non sto sostenendo che Fonseca sia un genio: però, detto da uno che non lo voleva, magari scopriremo strada facendo, in assenza di un mercato importante, che può essere lui il punto di riferimento cui aggrapparsi, nel quale sperare per una buona o ottima stagione.Davvero bene. Detto questo, aspettiamo e cerchiamo (lo può fare solo il Club) di dare una mano all'allenatore attraverso il mercato. Stanotte mancava, di fatto, l'intera spina dorsale e cioè Maignan, il Pavlovic di turno, Fofana o chi per esso e Morata. In un momento in cui sono molto giù di morale per il calciomercato che non dà soddisfazioni, il campo quanto meno ha lasciato intravedere un raggio di sole. Concedetemi questa piccola soddisfazione., giocatore che per impegno, quantità e duttilità ogni allenatore vorrebbe avere.La fase difensiva sicuramente migliorerà, serve tempo perchè il Mister non ha la bacchetta magica. Ma oltre a questo: dormita sul gol, fermo come un birillo, errore grave di deconcentrazione che non si può accettare. Anche perchè senza Kjaer è lui il giocatore che deve comandare e trascinare il reparto. Vanno fatte riflessioni profonde: se questo è Tomori, allora Pavlovic non basta.quest'ultimo non mi fa impazzire, ma visti i problemi di Florenzi, serve con urgenza.