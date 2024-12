Redazione Calciomercato

Milanmania: Conceicao è meglio di Fonseca ma oggi è peggio di Sarri e Allegri. Serviva una certezza

Andrea Longoni

17 minuti fa

1

Partiamo da una premessa: Fonseca non era un allenatore da Milan. Il peccato originale è averlo messo in estate sulla panchina rossonera (non c'era un milanista contento). Scelta clamorosamente sbagliata. Essere arrivati all'esonero strada facendo è stato corretto, ma discuto terribilmente tempistiche e modalità.



Innanzitutto si viene a sapere dell'esonero annunciato prima della partita: allora perché non cambiarlo subito dopo Verona in modo da dare al nuovo allenatore 9 giorni per preparare l'esordio? Farlo adesso con la Supercoppa alle porte ha poco senso. E poi come si è consumato l'esonero. La dirigenza avrebbe dovuto risparmiare a Fonseca interviste e conferenza post partita: da 'uomo morto', con tutte domande su esonero e Conceicao, ovviamente. Avrebbero dovuto evitare almeno l'ultimo triste spettacolo a livello umano. Lo cacci prima e non lo mandi a parlare. Poi è lui ad annunciare la fine del rapporto, cosa che non si è mai vista nel calcio, coi dirigenti che si nascondono, non rilasciano mezza dichiarazione e nemmeno il comunicato che arriva solo all'indomani.



E poi cambi, ma per chi? Chiunque dopo aver clamorosamente sbagliato una scelta, cambia per migliorare senza correre rischi. Hai Sarri, hai Allegri e decidi di andare su un altro allenatore portoghese. Mi sto chiedendo se siamo nella Serie A italiana o nella Liga portoghese. Non ce l'ha prescritto il medico che il Milan debba avere un tecnico lusitano. Negli ultimi 20 anni soltanto un tecnico straniero, Mourinho, ha vinto in Italia. La scuola allenatori italiani è splendida, perchè questa allergia? Conceicao è meglio di Fonseca ma oggi è peggio di Sarri e Allegri. E il fatto che gli venga dato un contratto di 6 mesi, significa che neanche al Milan siano così convinti della scelta. E' il completamento di un caos totale, di una gestione, da parte di questa dirigenza, non all'altezza. Lo dicevamo in estate e i fatti, purtroppo, hanno dato ragione a noi. Sperando che Conceicao si possa rivelare l'uomo giusto: ma la componente di rischio è ancora alta e il Milan in questo momento aveva bisogno di una certezza, senza se e senza ma,