Milan, Musah suona la carica: "Se pensiamo di poter battere l'Inter? Sì"

AFP via Getty Images

Ilbatte 2-1 la Juventus e conquista la finale di Supercoppa Italiana, dove affronterà l'Inter in un nuovo derby. Tra i protagonisti della rimonta, entrato nella ripresa e autore del cross che ha provocato l'autogol decisivo di Federico Gatti.Al termine della partita, il centrocampista statunitense è intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Non abbiamo fatto un buon primo tempo, ci ha detto questo. Con tranquillità? Sì".- "Abbiamo cambiato allenatore da pochi giorni, ci sono tante cose su cui lavorare e abbiamo provato a implementarle in partita".

- "Noi abbiamo tanti obiettivi, siamo arrivati secondi in classifica l'anno scorso e quel lavoro ci ha permesso di arrivare qua adesso. Non abbiamo vinto lo Scudetto, ma quel secondo posto ci ha consentito di essere qui per provare a vincere la Supercoppa. Abbiamo dato tutto e vogliamo provare a vincere".- "Nel secondo tempo penso che non abbiamo mollato e abbiamo dato il massimo fino alla fine, abbiamo messo la Juve in difficoltà. Abbiamo messo in campo tanta grinta e tanta voglia. Questo ci ha aiutato a vincere".

- "Sì".