Milanmania: fase difensiva horror, ma Fonseca ne ha solo per i giocatori. Il Milan dà coraggio pure alle squadre deboli

Calciomercato/Getty

Vinci in Champions League, ma ancora una volta ne esci deluso perchè vedi sempre i soliti problemi: una fase difensiva che lascia alquanto a desiderare. Il primo gol subito, neanche all'oratorio: da un calcio d'angolo per il Milan, alla realizzazione dei padroni di casa che si ritrovano in 3/4 con Reijnders unico rossonero che prova a recuperare. Episodio che grida vendetta ed è scandaloso.







Anche a livello di fase offensiva non è che la squadra abbia fatto chissà cosa, ma è talmente superiore che alla fine l'ha portata a casa, grazie anche a un regalo fatto ad Abraham sul terzo gol. A fine primo tempo i gol attesi sono 0,84 per lo Slovan contro 0,61 del Milan: quindi hanno creato più loro. Ci soffermiamo tutti sulla prima rete subita, ma va detto che poco prima c'è un'altra situazione in cui Pavlovic (che perde l'uomo) è costretto a rimediare salvando sulla linea. Con un avversario a tu per tu con Maignan. Oltre a questo, da registrare più tardi un buco del serbo e Tomori che salva in mezzo all'area. Inaccettabile contro un avversario così scarso. Lo Slovan Bratislava è sceso in campo con paura del Milan, poi piano piano ha capito che c'era margine, per poi prendere coraggio: uno dei problemi più evidenti e costanti della squadra di Fonseca è che dà sempre coraggio anche agli avversari più deboli e così le partite cambiano.



Altri due gol subiti, ormai abbiamo perso il conto. La sensazione è che a Fonseca della fase difensiva interessi zero. Anche perchè quando affronta il tema in conferenza stampa lo fa quasi con superficialità: sostiene che le letture difensive alla fine siano individuali, come dire che lui più di tanto non può fare. Ancora una volta punta il dito contro i giocatori e non si assume responsabilità. Poi però sostiene di non aver mai lavorato così tanto sulla difesa nella sua carriera. Delle due l'una: o non è vero, oppure se è vero allora è altrettanto grave perchè significa che non riesce proprio a essere efficace. E' lo stesso Milan che prende due gol col Torino: ma lì eravamo ad agosto, oggi siamo quasi a dicembre e questo è grave.



Prima della partita, poi, Ibrahimovic ha chiesto alla squadra di trovare il clic per tenere alta la concentrazione: anche ieri la risposta, in questo senso, è stata negativa. Si resta dunque perplessi, sorpresi e con la sensazione forte di avere tanti problemi, tra cui un allenatore inadeguato, cosa che tutti sapevamo, tranne chi l'ha messo lì.