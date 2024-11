Milan, ottavi di Champions alla portata: ma il futuro di Fonseca dipende dal campionato

AFP via Getty Images

Ma anche un avversario modesto come lo Slovan è riuscito a mettere a nudo le fragilità di una squadra che deve ancora registrare la tenuta difensiva.Se la vittoria di Madrid al cospetto dei campioni di Europa del Real è stata la scintilla contro la formazione slovacca il Milan ha acceso la fiamma della speranza di qualificarsi tra le prime otto. E per Fonseca questo è sicuramente un fattore sul quale costruire considerando che l’avventura in Europa era iniziata con la doppia sconfitta tra Liverpool e Bayer Leverkusen

- Basterà un percorso netto in Champions League a Fonseca per mettere mettere i bulloni alla panchina? Probabilmente no e il tecnico portoghese ne è consapevole. Serve un’inversione a U in campionato dove le difficoltà incontrate sono andate oltre ogni nefasta aspettativa. Il Milan oggi è settimo in classifica, lontano dalla zona Champions League di 9 punti. Per il club la qualificazione alla massima competizione è troppo importante, fondamentale.

. Ora l’obiettivo è quello di diventare unaSubire un gol in contropiede dopo aver segnato tre minuti prima e’ un segnale di pericolo fin troppo evidente perché non tutti gli avversari sono come lo Slovan Bratislava., anche all’interno della stessa partita, è fondamentale per la crescita del Milan e per Fonseca che deve allontanare le voci sul proprio futuro.