Milanmania: Fofana serve come il pane, Adli se ne faccia una ragione. Ma perché regalare Kalulu alla Juve?

Il precampionato delsi chiude con un'altra vittoria, quella contro il Monza: il, con la squadra che è andata oltre ogni più rosea aspettativa. A parte il pareggio iniziale con il Rapid Vienna, sono arrivate soltanto vittorie, anche con avversari illustri., o meglio, mi ha lasciato qualche. Non vedo miglioramenti sensibili rispetto a quella di Pioli. Poi è chiaro che sia un problema anche di interpreti (c'erano diverse riserve), ma lì. Se avesse avuto subito il centrocampista alla Fofana, oggi Fonseca sarebbe sicuramente più avanti., di non disporsi bene a livello di fase difensiva e di avere sempre poco filtro.Il mister che si espone tanto e dichiara in conferenza che "Il mediano è Fofana, lo sappiamo tutti" , lascia ben sperare sul buon esito della trattativa, magari con una chiusura già nelle prossime ore, cosa che ci racconterà calciomercato.com., deve arrivare e speriamo possa essere l'uomo giusto al posto giusto. Con Bennacer e Reijnders abbiamo visto una squadra più equilibrata,, con diverse possibilità, compreso quel, grande promosso di questa pre-season.Bocciati, invece, soprattutto(che deve farsene una ragione e trovare un'altra squadra) e(che manderei a giocare). E' vero però che l'uscita difa scoprire un po' le fasce: con l'uscita del francese, paradossalmentecioè uno che sia in grado di fare il centrale di difesa (4 sono pochi) e pure il terzino, in particolare sulla fascia sinistra dove. Sono perplesso sull'operazione Kalulu: un conto è se lo cedi a cifre importanti, ma, che così risolve 2 problemi, quello del centrale e quello del terzino. Cosa, questa, che proprio non mi va giù.