Milanmania: Fonseca si è messo in tasca Inzaghi e il campionato inizia ora. Calhanoglu, certe cose tornano sempre

Andrea Longoni

27 minuti fa

Milano torna a essere dipinta di rossonero dopo un derby di fronte al quale le speranze erano ridotte all'osso. Forse nessuno ci credeva: io in primis.







Questa è soprattutto la vittoria di Mister Paulo Fonseca. Era lì a un centimetro dal burrone: scivola, ma poi si rimette in piedi e torna indietro con un derby pazzesco. Una proposta di gioco nella quale nessuno credeva. Il 442 o 424 con 4 giocatori offensivi sembrava una pazzia dal punto di vista calcistico. E invece è riuscito a mettere in pratica un'idea forte, ma soprattutto è riuscito a convincere la squadra della bontà della sua proposta.



Il Milan è partito subito forte, dimostrando di credere nelle richieste del suo allenatore, che nel momento più delicato si è tirato fuori dalle sabbie mobili e da un esonero che sembrava imminente. E ora speriamo possa iniziare un nuovo percorso al Milan: che questa possa essere la versione definitiva di Fonseca e della sua squadra. Ieri si è messo in tasca Inzaghi, che non ci ha capito niente e ne è uscito molto male. Una prova finalmente di carattere, di cuore, di voglia, di applicazione della squadra che non si vedeva da tanto tempo, soprattutto nei derby.



Lo spirito di sacrificio di Abraham e Morata è stato straordinario e determinante per far funzionare l'impianto studiato da Fonseca e vincere una partita che poteva avere un risultato anche più rotondo.



Oggi c'è una classifica decisamente migliore: si può pensare che ieri sia iniziato il campionato del Milan. Tutto torna possibile: cose belle, ma anche cose brutte. Non basta una gara per dire che la squadra sia guarita. Ora serve continuità. Ma il campionato torna ad avere un senso, quando sembrava non lo avesse più.



Bravissimo il Mister, bravissima la squadra. Aver bloccato la serie negativa dei derby dà un senso di liberazione enorme, con buona pace di Calhanoglu che prima della partita ha ben pensato di provocare sui social mettendo 2 stelline da una parte e una dall'altra. Avrebbe dovuto invertire: 1-2 il risultato finale. Certe cose tornano indietro come un boomerang, Calhanoglu dovrebbe saperlo.