Milan, Fonseca salva la panchina con una mossa geniale. Ma la vera vittoria è quella di un gruppo che lotta per lui

Adrenalina rossonera a San Siro.manda in paradiso ilcon un gol che pesa come un macigno.: il successo è decisamente meritato per la qualità del gioco espresso e per il numero di occasioni da gol create. Dopo 6 derby persi questi tre punti rappresentato una liberazione dal punto di vista mentale e una iniezione di fiducia straordinaria per affrontare i prossimi impegni tra serie A e Champions League.Fonseca ha vissuto una vigilia tremenda, quasi da allenatore con la data di scadenza già ben visibile.Bravissimo nel saper isolare la squadra dalle critiche. Paulo si è messo a lavorare sul campo avvalorando una teoria: le idee salvano sempre.. Il suo Milan ha giocato bene al calcio mettendo in costante difficoltà un avversario forte e che stava meglio dal punto di vista mentale come l’Inter. Chapeau.

La notizia di serata è quella di unMa nella testa del tecnico portoghese c’è il sacrificio di Morata e Abraham, l’attenzione di Theo Hernandez.. In una notte perfetta