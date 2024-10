Milanmania: i fatti danno ragione a Fonseca, ma Leao non deve diventare un pungiball

Redazione Calciomercato

: e meno male, altrimenti la classifica sarebbe oggi disastrosa., a livello motivazionale e tattico, e successivamente a tratti non si è nemmeno vista la superiorità numerica.Ma anche la proposta di gioco non è stata all'altezza: per buona parte della garaC'è un rapporto tra il portoghese e il connazionale allenatore che dev'essere analizzato e probabilmente ancheIn presa diretta, era l'unico davvero propositivo là davanti. Vero che sul loro gol non va a coprire: ma in ogni caso non l'avrei tolto. Credo che lo stesso Rafa abbia vissutoDopodiché, che poi in conferenza stampa ha sottolineato come i due subentranti abbiano cambiato la partita.Forse., perché ieri non ha giocato male, ma proseguendo su questa stradanel migliore dei modi. E' un tema che è destinato a riproporsi., non so quale sia la soluzione, ma guardando i fatti,