Getty Images

Milanmania: progressi evidenti rispetto al passato, ma la squadra è incompleta. Su Liberali niente scherzi: non va ceduto

Andrea Longoni

49 minuti fa

15

Anche la vittoria per 1-0 con gol di Chukwueze nella notte contro il Real Madrid ha lasciato sensazioni positive. Sottolineo il termine sensazioni: non sono sentenze, ma primi elementi da analizzare che ti lasciano comunque un giudizio, seppur parziale, ma importante.



Il Milan sta cambiando, sta cambiando pelle, ha un'idea di gioco fin qui ben definita e diversa rispetto a quella spregiudicata e confusionaria dello scorso anno di Pioli. Fonseca, piano piano, sta facendo ricredere almeno una fetta del popolo rossonero che era scettico, sottoscritto in primis, e non lo voleva al Milan. Il campo, quello vero, sarà quello del Campionato, della gare ufficiali, della Champions: ma nel frattempo bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e sottolineare come il tecnico stia piacevolmente sorprendendo.







Tra chi sta sorprendendo c'è anche Mattia LIberali, che a 17 anni dovrà crescere tanto e migliorare, ma che sembra qualcosa di importante, qualcosa di speciale.

Ho letto le dichiarazioni di Fonseca, per cui bisogna capire se tenerlo tra Under 23 e prima squadra o farlo andare a giocare altrove: io non mi porrei nemmeno il problema, proprio per la presenza del Milan Futuro. Deve restare, ci vuole coraggio: altrove i 17enni giocano e fanno anche la differenza. E lui, ripeto, è speciale.



Qualcosa che potrebbe diventare speciale, ci auguriamo, nella stagione che sta per iniziare, è Samu Chukwueze. Sembra un giocatore diverso: potremmo considerarlo forse un nuovo acquisto per il Milan, dopo una stagione molto deludente nella quale è uscito molto a distanza, solo nel finale. E' subito scattato il feeling con Fonseca, sente fiducia, ha fatto tutta la preparazione col Milan: là davanti potrebbe diventare un'arma in più.



Non bisogna esaltarsi, è calcio di agosto, ma prendiamoci quanto di buono stiamo vedendo, compreso il clean sheet, visto che dietro serve svoltare.

Ma non si pensi assolutamente che il MIlan sia a posto così: non lo pensi la squadra, nè i tifosi, nè soprattutto la Società. Serve il centrocampista alla Fofana, oltre a terzino, punta alternativa a Morata ed eventualmente il trequartista alla Samardzic. Dunque, bene, ma non siamo a posto così.